اليوم السابع
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 124.4 مليون والوفيات تقترب من 3 ملايين

الخميس، 25 مارس 2021 05:10 ص
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 124.4 مليون والوفيات تقترب من 3 ملايين فيروس كورونا
(وكالات)

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 أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن ما يزيد على 124.4مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و863862.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتخطت الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 30 مليون حالة الأربعاء وفقا لإحصاء أجرته رويترز، في حين سرعت الولايات عملية التطعيم بخفض القيود المتعلقة بالعمر.

وتسارع السلطات الصحية إلى التطعيم في مواجهة أول زيادة على أساس أسبوعي في حالات الإصابة الجديدة منذ يناير ، وخلافا لنصيحة خبراء الصحة، رفعت عدة ولايات قيود وضع الكمامات في حين انتشرت سلالات من الفيروس أشد عدوى في جميع أنحاء البلاد.

ورغم أن الحالات تتجه نحو الزيادة في 30 ولاية من بين الولايات الخمسين بالمقارنة بالأسبوع الماضي، يأمل مسؤولو الصحة أن تسهم عملية التطعيم في الحد من ارتفاع الوفيات. وتسبب الفيروس في حصد أرواح 544 ألف أمريكي منذ بدء الجائحة.

 

 

 


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