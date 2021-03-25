إخلاء سكان العقار المنهار بمحرم بيك والمنازل المجاورة بعد مصرع شخصين.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى اليوم السابع، بثا مباشرا من موقع انهيار سقف عقار بمحرم بك فى الإسكندرية، حيث لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى الحادث. وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع حادث انهيار سقف عقار قديم كائن بـ31 شارع أحد متفرع من شجرة الدر_ غربال محرم بك بنطاق حى وسط، وهو عقار مأهول بالسكان مكون من أرضى و3 أدوار علوية، ونتج عنه حالتان وفاة وإصابة آخر، وذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.

وكلف محافظ الإسكندرية، بنزول لجنة المنشئات الآيلة للسقوط لمعاينة العقار وعمل تقرير نهائى لتحديد وضع العقار، والإزالة الفورية للأجزاء الخطرة منه، مشيرا إلى أنه فور وقوع الحادث تم فصل جميع المرافق عن العقار، والإخلاء الإدارى الفورى للعقار من السكان دون نقل منقولاتهم، وذلك كإجراء احترازية، حفاظاً على سلامة المواطنين.

على الصعيد ذاته، كلف المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتعامل الفورى مع تبعيات للحادث، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، توفير سكن بديل لسكان عقار بمنطقة محرم بك بحى وسط بعد مصرع شخصين وإصابة آخر جراء انهيار سقف المنزل.

وقدم محافظ الإسكندرية، العزاء لأسرة المتوفين جراء انهيار سقف المنزل، مؤكدا أنه شكل لجنة لمتابعة حالة المنزل وإزالته مع توفير مساكن بديلة لهم.



آثار انهيار سقف منزل بالإسكندرية



انهيار سقف عقار فى الإسكندرية