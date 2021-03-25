اليوم السابع
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الخميس، 25 مارس 2021 02:20 م
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أجواء غائمة ورياح وطقس مضطرب بالإسكندرية.. فيديو وصور

الخميس، 25 مارس 2021 01:25 م
أجواء غائمة ورياح وطقس مضطرب بالإسكندرية.. فيديو وصور طقس الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا حول حالة الطقس فى الإسكندرية، فى ظل ما تتعرض له البلاد من منخفض خماسينى، حيث شهدت الإسكندرية، أجواء غائمة ورياح وطقس مضطرب، مع توقعات بهطول أمطار خفيفة و متوسطة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى نحو 50 عقدة فى الساعة، مما يؤثر على ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارىء القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى سقوط سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، ما بين خفيفة ومتوسطة على أوقات متقطعة ومناطق متفرقة من المحافظة.

وشدد المحافظ على جميع المسئولين التنفيذيين والجهات المعنية بالتواجد لحظيا على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أى حالات طارئة، تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، وكذا التأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

على الصعيد ذاته؛ تهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخى الحذر ‏واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

 

حالة الطقس بالإسكندرية
حالة الطقس بالإسكندرية

 

رياح
رياح

 

غيوم ورياح
غيوم ورياح

 

غيوم
غيوم

 

منخفض خماسينى
منخفض خماسينى

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