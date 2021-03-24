8 قاطرات عملاقة لانقاذ وتعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحى لقناة السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى تلفزيون اليوم السابع، بثاً مباشراً، من أمام المجرى الملاحى لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، للوقوف على آخر المستجدات فى واقعة جنوح سفينة، بسبب موجة الطقس السيئ والعاصفة الترابية التى تضرب عدد من المحافظات المصرية.

وتواصل هيئة قناة السويس، جهودها لتعويم السفينة الجانحة بمجرى قناة السويس الملاحي، بواسطة قاطرات ومعدات الهيئة التى تكثف من مجهوداتها لإنقاذ وتعويم السفينة.

ومن جانبه أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان له أن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتى جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشددا على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

كان الحادث، وقع صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسى إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

فور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق رئيس الهيئة، وتتم عمليات الإنقاذ الحالية من خلال إدارة التحركات بالهيئة وبواسطة 8 قاطرات أبرزها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طن حيث يتم الدفع من جانبى السفينة وتخفيف حمولة مياه الإتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحى EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 مترا، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

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