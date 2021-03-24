5 مليارات دولار فاتورة تبرعات فيس بوك الخيرية.. "فوكس نيوز" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت "فيس بوك"، أن التبرعات الخيرية في جميع أنحاء العالم على منصتهها وإنستجرام قد تجاوزت 5 مليارات دولار من أكثر من 85 مليون شخص، بعد خمس سنوات تقريبًا من بدء برنامج "Fundraisers"، وفقا لفوكس نيوز.

وقالت الشركة في بيان، إن جامعي التبرعات الذين تتراوح أهدافهم من اللوازم المدرسية للطلاب المحتاجين إلى إنقاذ الحيوانات إلى الأبحاث الطبية المتقدمة ، قد حصلوا على دعم من المستخدمين كل يوم على مدى السنوات العديدة الماضية.

وذكر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في منشور: "منذ فبراير 2020 ، قبل أكثر من عام بقليل ، جمع الناس 2 مليار دولار فقط من خلال أدواتنا .. هذه في الغالب تبرعات صغيرة - معظمها أقل من 25 دولارًا - لكنها تضيف ويمكن أن تساعد الناس حقًا"، وأشار إن الأمر بدأ بعد نجاح تحدي "دلو الجليد" في عام 2016 ، وتسارعت خلال جائحة كورونا.

وكتب زوكربيرج في منشور على فيس بوك، أن عملاق التكنولوجيا وسع برنامجه إلى "جمع التبرعات" الذي تم تنفيذه رسميًا بعد انطلاق تحدي Ice Bucket في عام 2016.

سرعان ما بدأ المستخدمون في رؤية أصدقائهم يشاركون في جمع التبرعات لأعياد الميلاد - حيث يمكن لأي شخص بشكل أساسي إنشاء حملة خيرية لمنظمة غير ربحية مسجلة للاحتفال بعيد ميلادهم، وقال زوكربيرج إن العام الأول أدى إلى تبرعات بقيمة 300 مليون دولار في عام 2018.

للمقارنة، وصل موقع التمويل الجماعي GoFundMe إلى 120 مليون تبرعات في عام 2019 بعد ما يقرب من عقد من العمل ، وجمع أكثر من 9 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت متجاوزا 150 مليون.

تسمح منصة فيس بوك للأشخاص بالتبرع للمنظمات غير الربحية التي تم التحقق منها دون مغادرة التطبيق، ولا يتم خصم أي رسوم - على الرغم من أنها تفرض رسومًا على جامعي التبرعات الشخصية. يمكن لأي شخص لديه حساب إنشاء حساب نيابة عن مؤسسة غير ربحية أو لأسباب شخصية. يمكن لبعض الحسابات والصفحات إضافة جمع التبرعات إلى مقاطع الفيديو التي يتم بثها مباشرة.