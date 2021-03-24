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ولى عهد أبو ظبى معزيا فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد: فقدنا أحد الرجال المخلصين

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:47 ص
ولى عهد أبو ظبى معزيا فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد: فقدنا أحد الرجال المخلصين الشيخ محمد بن زايد
كتب سمير حسنى

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نعى الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى.

 

محمد بن زايد

وقال ولى عهد أبو ظبي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "فقدنا اليوم أحد رجالات الإمارات المخلصين بعد حياة زاخرة بالعطاء والعمل الوطني الصادق..رحم الله  أخي الشيخ حمدان بن راشد وجزاه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وشعبه.. أعزي نفسي وأخي محمد بن راشد وآل مكتوم الكرام في هذا المصاب الجلل..داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، نعى أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى.
 

وكتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فى حسابه الرسمى على تويتر  ‬: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم.

 


الشيخ محمد بن زايد

الشيخ حمدان بن راشد

وفاة حمدان بن راشد

الامارات

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