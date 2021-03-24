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وفاة الشيخ حمدان بن راشد.. اقتصار صلاة الجنازة على أفراد العائلة بسبب كورونا

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:19 ص
وفاة الشيخ حمدان بن راشد.. اقتصار صلاة الجنازة على أفراد العائلة بسبب كورونا الشيخ حمدان بن راشد
كتب سمير حسنى

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أعلن ديوان حاكم دبي، اقتصار صلاة الجنازة على الشيخ حمدان بن راشد، على أفراد العائلة فقط، نظرًا للظروف الاستثنائية الراهنة وبسبب الإجراءات الاحترازية، كما ستقام صلاة الغائب على الفقيد اليوم عقب صلاة المغرب في عموم مساجد الدولة.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى.

وكتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فى حسابه الرسمى على تويتر : إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم.

ونعى ديوان الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الأربعاء.

وفي ما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. صدق الله العظيم.

ينعي ديوان حاكم عجمان بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره المغفور بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاربعاء..هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة عجمان لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون.

 


وفاة حمدان بن راشد

وفاة نائب حاكم دبي

وفاة شقيق حاكم دبي

الشيخ حمدان بن راشد

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