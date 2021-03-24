وفاة الشيخ حمدان بن راشد.. إعلان الحداد وتنكيس الأعلام فى دبى 10 أيام

كتب سمير حسنى

أعلن تليفزيون دبي، أن ديوان حاكم دبي، أعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل فى الدوائر والمؤسسات فى الإمارة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الخميس، وذلك حدادا على وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى وزير مالية الإمارات.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أخاه الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية الإماراتى.

وكتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم فى حسابه الرسمى على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي.. وأحسن مثواك .. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم.