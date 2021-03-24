اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الرى: نرغب فى استكمال مفاوضات سد النهضة مع التأكيد على حقوقنا المائية

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:53 م
وزير الرى: نرغب فى استكمال مفاوضات سد النهضة مع التأكيد على حقوقنا المائية سد النهضة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن مصر تتعامل مع التحديات التى تواجهها فى مجال المياه من خلال العديد من الإجراءات والمشروعات الكبرى التى تستهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، وأن مصر لديها خبرات وطنية متميزة فى مجال الموارد المائية والرى، يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريين. 
 
وأوضح عبد العاطى فى بيان اليوم، أن القلق الصحى وليس المرضى هو الذى يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.
 
وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن مصر لديها رغبة واضحة فى استكمال المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع فى أى اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.
 
ونفت وزارة الموارد المائية والرى ما نشره أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان "وزير الرى المصرى.. انا متشائم" قائلا، إن الهدف من نشر مثل هذه الأخبار المغلوطة هو إحداث البلبلة فى الرأى العام. 

وزير الرى

سد النهضة

المياه

التحديات المائية

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبو الغيط فى حديث لقناة "العربية": التجديد لى كان بالإجماع.. و"مصرية" الأمين العام "عرف".. توسيع صلاحيات المنظمة مسئولية الدول الأعضاء.. والكيان العربى "احتياطى استراتيجى" لدعم مصر والسودان فى قضية سد النهضة

الأربعاء، 24 مارس 2021 07:44 م

نشرة تليفزيون اليوم السابع تبرز تصريحات الرئيس السيسى عن سد النهضة

الأربعاء، 24 مارس 2021 07:33 م

الرئيس السيسى: سد النهضة قضية وجودية للمصريين.. غدا على صفحات اليوم السابع

الأربعاء، 24 مارس 2021 07:00 م

أبو الغيط: الجامعة العربية احتياطى استراتيجى لدعم مصر والسودان بقضية سد النهضة

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:52 م

أخبار مصر.. الرئيس: سد النهضة قضية وجود ونرفض أى منهج أحادى لفرض الأمر الواقع

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:09 م

الرئيس السيسى يؤكد فى مؤتمر صحفى مع نظيره البوروندى ضرورة السعى للتوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء سد النهضة بعيدا عن أى منهج أحادى: مصر ستقدم كل ما يمكنها من المساندة لجمهورية بوروندى لإنجاز أهداف التنمية

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:03 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة