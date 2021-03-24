وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف 363 مهاجرا غير شرعى خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ، اليوم الأربعاء ، أنه تم توقيف 363 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من ولايات تمنراست وجانت وأدرار (جنوب) وتلمسان (شمال غرب) والوادي (شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إن وحدات الجيش نفذت خلال الأسبوع الماضي العديد من العمليات التي تندرج في إطار حماية الحدود، و محاربة التهريب

والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، أكدت نتائجها على الاحترافية العالية للقوات المسلحة في حماية البلاد.

وأضاف البيان أن قوات الجيش بالتنسيق مع قوات الأمن أوقفت 20 تاجر مخدرات وضبطت خلال عمليات متفرقة كميات كبيرة من المخدرات بلغت 9 قناطير و84 كيلوجراما.