ننشر أسماء وهويات ضحايا هجوم ولاية كولورادو الأمريكية

كتب محمد جمال

بعد يوم على حادثة إطلاق النار فى ولاية كولورادو الأمريكية، بدأت تتكشف معلومات عن بعض ضحايا الهجوم الذى خلّف 10 قتلى، وقتل منفذ الهجوم 3 أشخاص كانوا يعملون داخل متجر "كينج سوبرز" للبقالة فى منطقة تيبل ميسا، حيث وقعت الحادثة المأساوية، هذا إلى جانب الضابط القتيل إريك تالى.

ومن بين الضحايا الآخرين بحسب " سكاى نيوز" مصور مجلة، ووكيل رعاية طبية، وآخرون كانوا يقضون يومهم فى ساحة تسوق مزدحمة بالموقع، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس"، وتراوحت أعمار أولئك الذين فقدوا حياتهم فى الحادثة بين 20 و65 عاما.

وقد تم التعرف على كافة الضحايا وهم: دينى ستونج (20 عاما)، نيفين ستانيسيك (23 عاما)، ريكى أولدز (25 عاما)، ترالونا بارتكوفياك (49 عاما)، ضابط الشرطة إريك تالى (51 عامًا)، سوزان فونتان (59 عاما)، تيرى ليكر (51 عاما)، كيفين ماهونى (61 عاما)، لين موراى (62 عاما)، جودى ووترز (65 عاما).

قالت السلطات الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن شابا فى الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل تتعلق بحادثة ولاية كولورادو، لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وبحسب الشرطة فإن المشتبه فيه هو أحمد العليوى العيسى من مدينة أرفادا فى كولورادو، وحالته مستقرة بعدما أصيب فى ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر الاثنين فى متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.

وقال المحققون إنهم واثقون من أن هذا عمل فردى من العيسى، لكنهم لم يتطرقوا لأى تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لهذه المذبحة، وأوضح مايكل شنايدر المسؤول عن المكتب الميدانى لمكتب التحقيقات الاتحادى فى دنفر خلال إفادة صحفية "من السابق لأوانه استخلاص أى استنتاجات فى الوقت الراهن".

ووفق مسؤولين فإنه من المتوقع أن يغادر العيسى المستشفى فى وقت لاحق من الثلاثاء، لينقل للسجن تمهيدا لخضوعه للمحاكمة، ويعد هذا ثانى حادث دموى فى الولايات المتحدة خلال أسبوع، حيث قتل مسلح ثمانية أشخاص فى ثلاثة أندية صحية فى 16 مارس بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.