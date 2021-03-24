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نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بكافة الأنحاء يصل للعاصفة شمال الصعيد

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:53 ص
نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة بكافة الأنحاء يصل للعاصفة شمال الصعيد رياح وأتربة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط امطار خفيفة على  مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، واستمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على كافة الأنحاء يصل إلى حد العاصفة على شمال الصعيد.

ويشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل  الغربية لطيف على السواحل الشرقية،  وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد. تصل للعاصفة على شمال الصعيد .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء ، وطقس لطيف على جنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.

 


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