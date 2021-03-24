نائب محافظ سوهاج يدشن سلسلة ندوات للتعريف بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى

سوهاج محمود مقبول

دشن أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بالإنابة عن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أولى سلسلة اللقاءات التعريفية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة " بمركز النيل للإعلام بسوهاج، بحضور عدنان بدوي مدير عام إعلام جنوب الصعيد، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز المستهدفة ضمن المبادرة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، وعدد من المواطنين.

ونقل "القاضى" تحيات محافظ سوهاج للحضور جميعا، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهداها للشعب المصري تمثل فرصة تاريخية لابد من استغلالها، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف 181 قرية بعدد 7 مراكز بسوهاج وهي " "البلينا، طما، دار السلام، المنشاة، المراغة، جرجا، ساقلتة"، مؤكدا على أهمية التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين من سكان القرى المستهدفة، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المبادرة لصالح المواطن السوهاجي، لافتا إلى أهمية دور أجهزة الإعلام المختلفة في تسليط الضوء على ما يتم من إنجازات ومشروعات خدمية وتنموية.

من جانبه قال عدنان بدوى، إن المبادرة الرئاسية تمثل تضافر أكثر من 22 وزارة وهيئة، لافتا إلى إطلاق الهيئة العامة للاستعلامات لحملات توعوية للأهالي والمواطنين بجميع المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة للتعريف بالدور الذي تقدمه المبادرة والمشروعات التي ستقام وتعود عليهم بالنفع العام.

واستعرض رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري الهيئات والمصالح الحكومية ما يتم على أرض الواقع داخل كل مركز، مشيدين بالمبادرة وأنها نقله كبيرة للقرى وتوابعها، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بالصعيد وخاصة محافظة سوهاج.