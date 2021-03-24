نائبة جو بايدن: المساواة فى الأجور ورفع شأن النساء سيفيد المجتمعات ككل

ريهام عبد الله

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن عبء ضمان المساواة فى الأجور لا يقع على عاتق المرأة وحدها، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق الجميع، قائلة: "المساواة في الأجور ستفيدنا جميعًا أيضًا، لأننا عندما نرفع من شأن النساء، فإننا نرفع من شأن العائلات والأسر، وننهض بالمجتمعات".

وقالت هاريس، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "إن عبء ضمان المساواة في الأجر لا يقع على عاتق المرأة وحدها، إنه علينا جميعًا، كما أن المساواة في الأجور ستفيدنا جميعًا أيضًا، لأننا عندما نرفع من شأن النساء، فإننا نرفع من شأن الأسر والعائلات، وننهض بالمجتمعات، وكل المجتمع يكون في وضع أفضل".



كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن

واليوم الأربعاء هو يوم المساواة في الأجور بين الجنسين في الولايات المتحدة الأمريكية، وفجوة الأجور أكبر بكثير بالنسبة للنساء السود اللائي يكسبن 63 سنتا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، والنساء من أصل لاتيني اللائي يكسبن 55 سنتا فقط، وفقا لما أكدته وكالة رويترز.