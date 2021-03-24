اليوم السابع
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نائبة جو بايدن: المساواة فى الأجور ورفع شأن النساء سيفيد المجتمعات ككل

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:48 م
نائبة جو بايدن: المساواة فى الأجور ورفع شأن النساء سيفيد المجتمعات ككل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن
ريهام عبد الله

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أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن عبء ضمان المساواة فى الأجور لا يقع على عاتق المرأة وحدها، مشيرة إلى أنه يقع على عاتق الجميع، قائلة: "المساواة في الأجور ستفيدنا جميعًا أيضًا، لأننا عندما نرفع من شأن النساء، فإننا نرفع من شأن العائلات والأسر، وننهض بالمجتمعات".

وقالت هاريس، فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "إن عبء ضمان المساواة في الأجر لا يقع على عاتق المرأة وحدها، إنه علينا جميعًا، كما أن المساواة في الأجور ستفيدنا جميعًا أيضًا، لأننا عندما نرفع من شأن النساء، فإننا نرفع من شأن الأسر والعائلات، وننهض بالمجتمعات، وكل المجتمع يكون في وضع أفضل".

نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس
 كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن
 

واليوم الأربعاء هو يوم المساواة في الأجور بين الجنسين في الولايات المتحدة الأمريكية، وفجوة الأجور أكبر بكثير بالنسبة للنساء السود اللائي يكسبن 63 سنتا مقابل كل دولار يكسبه الرجل، والنساء من أصل لاتيني اللائي يكسبن 55 سنتا فقط، وفقا لما أكدته وكالة رويترز.

وفاقمت جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الفوارق في الأجور، مما أدى إلى ما وصفته نائبة الرئيس كاملا هاريس "بحالة طوارئ وطنية" للنساء.

وتتضمن حزمة بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار اعتمادات تهدف إلى إعادة مليوني امرأة خسرن وظائفهن خلال جائحة كوفيد-19 إلى سوق العمل.

 


كامالا هاريس

نائبة جو بايدن

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