مقتل 16 متمردًا فى اشتباكات مع قوات الأمن فى الفلبين

أعلن الجيش في الفلبين مقتل 16 متمردًا تابعين لحركات موالية لتنظيم (داعش) جراء سلسلة من الاشتباكات مع قوات الأمن.
وقال المتحدث العسكري الإقليمي الليفتنانت كولونيل بول بلدومار - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ -: "إن الاشتباكات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي أسفرت أيضًا عن إصابة 25 متمردًا و3 من قوات الأمن ونزوح الآلاف من سكان القرى بمحافظة "ماجنداناو" بجنوب البلاد".
وأوضح أن الاشتباكات نشبت بعدما هدد المتمردون بمهاجمة قرية وموقع أمني، مضيفَا أن القوات صادرت متفجرات منزلية الصنع وأسلحة نارية من موقع الاشتباكات وأن القتال انحسر بشكل كبير في المنطقة.
مقتل 16 متمردًا فى اشتباكات مع قوات الأمن فى الفلبينالأربعاء، 24 مارس 2021 04:22 م
الشرطة الفلبينية - أرشيفية
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أعلن الجيش في الفلبين مقتل 16 متمردًا تابعين لحركات موالية لتنظيم (داعش) جراء سلسلة من الاشتباكات مع قوات الأمن.
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