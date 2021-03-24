اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 05:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 16 متمردًا فى اشتباكات مع قوات الأمن فى الفلبين

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:22 م
مقتل 16 متمردًا فى اشتباكات مع قوات الأمن فى الفلبين الشرطة الفلبينية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش في الفلبين مقتل 16 متمردًا تابعين لحركات موالية لتنظيم (داعش) جراء سلسلة من الاشتباكات مع قوات الأمن.
وقال المتحدث العسكري الإقليمي الليفتنانت كولونيل بول بلدومار - حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ -: "إن الاشتباكات التي وقعت خلال الأسبوع الماضي أسفرت أيضًا عن إصابة 25 متمردًا و3 من قوات الأمن ونزوح الآلاف من سكان القرى بمحافظة "ماجنداناو" بجنوب البلاد".
وأوضح أن الاشتباكات نشبت بعدما هدد المتمردون بمهاجمة قرية وموقع أمني، مضيفَا أن القوات صادرت متفجرات منزلية الصنع وأسلحة نارية من موقع الاشتباكات وأن القتال انحسر بشكل كبير في المنطقة.


الفلبين

الشرطة الفلبينية

قوات الأمن

اشتباكات فى الفلبين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفلبين تتسلم أكثر من 1.4 مليون جرعة لقاح كورونا مع بداية أبريل

الأحد، 21 مارس 2021 09:00 م

ديلى ميل: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا مصدرها الفلبين

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:46 ص

الفلبين تعلن حظر دخول الأجانب مؤقتا بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:56 ص

كورونا حول العالم.. إيران تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة و99 وفاة.. تخفيف إجراءات الإغلاق بعدد من الولايات الألمانية.. فلسطين تسجل 2003 إصابات و22 وفاة.. الفلبين: لن نتحمل إغلاقا آخر رغم ارتفاع إصابات الفيروس

الإثنين، 08 مارس 2021 04:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة