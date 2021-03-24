معاينة حريق شقة سكنية فى عين شمس: مصرع طفل بسبب الأدخنة

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة عين شمس، عن وفاة طفل نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة داخل الشقة ونجحت قوات الحماية المدنية فى إخماد الحريق بالكامل، وتم نقل المتوفى الى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية بمنطقة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.