مصر للطيران تسير 59 رحلة دولية وداخلية لنقل 4956 راكب غدا

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا الخميس، 59 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى على متنهم ما يقرب من 4956 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولى إلى كل من (بيروت، أكرا، لاجوس، ندجامينا، تونس، أبوجا، الدوحة، أبوظبى، لندن، نيويورك، باريس، موسكو، إسطنبول، دبى، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة، عنتيبى، مسقط، أديس أبابا، جوهانسبرج)، بالإضافة إلى 17رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4956 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.