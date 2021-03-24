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"مصر للطيران" تسير 43 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3882 راكبا

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:15 ص
"مصر للطيران" تسير 43 رحلة دولية وداخلية وشحن جوى لنقل 3882 راكبا مطار القاهرة الدولى - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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تسير شركة مصر للطيران علي مدار اليوم الأربعاء، رحلاتها الجوية إلى 43 وجهة تنقل على متنهم ما يقرب من 3882 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (واشنطن، بغداد، لاجوس، أبوظبي، لندن، مسقط، نيويورك، إسطنبول، أمستردام ، ميلانو، دبي، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، أديس أبابا)، بالإضافة إلى 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3882 راكبا.
 
ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية للوقاية من فيروس كورونا، يتم اتخاذ عدة إجراءات احترازية، من خلال الحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر في مناطق الإنتظار وحافلات النقل وعند صعود الطائرة وجسور الركاب، وإلزام جميع العاملين في المطارات و خاصة الطواقم الجوية علي متن الطائرة بتعقيم اليدين و لبس الكمامة و القفاز وغيرها من الملابس الوقائية، بالإضافة إلى إلزام جميع العاملين في المطارات و الطواقم الجوية بالفحص الطبي.
 

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