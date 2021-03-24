أفادت وسائل إعلام صينية بمصرع 3 أشخاص، جراء زلزال بقوة 5.4 درجة ضرب شمال غربي البلاد، بحسب " روسيا اليوم".

يذكرأن ، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر منطقة "شينجيانج" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربى الصين، دون ورود أنباء فورية حول وقوع خسائر بشرية أو مادية، وذكر المركز الصينى لشبكات الزلازل، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه رصد مركز الزلزال الساعة 5:14 من صباح اليوم بتوقيت بكين، على عمق عشرة كيلومترات فى محافظة "بايتشنغ" بمنطقة "شينجيانغ".