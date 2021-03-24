اليوم السابع
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مصرع شقيقين غرقا فى مياه ترعة "القرين" بالشرقية

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:48 م
مصرع شقيقين غرقا فى مياه ترعة "القرين" بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى شقيقين، مصرعهما، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوطما في مياه ترعة "القُرين" بالشرقية، كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط شابين في مياه ترعة "القُرين" المُبطنة.

وتبين مصرع كلا من: "محمد علي إسماعيل" 17 سنة، وشقيقه "إسماعيل" 16 سنة، مُقيمان بناحية "منزل نعيم" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، وتم انتشال جثة الأول، فيما لا تزال جهود البحث جارية عن شقيقه.
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القُرين المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة التحقيق.
 
 

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