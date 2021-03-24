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مصرع شخص وفقدان آخر بحريق فى دار لرعاية المسنين فى نيويورك

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:00 ص
مصرع شخص وفقدان آخر بحريق فى دار لرعاية المسنين فى نيويورك حريق - أرشيفية
وكالات

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اندلع حريق في دار للرعاية في إحدى ضواحي مدينة نيويورك الأمريكية، مما أدى إلى انهيار جزء من المبنى ومقتل شخص وفقدان أحد رجال الإطفاء، والتهمت النيران Evergreen Court Home for Adults في مجتمع مقاطعة روكلاند فى سبرينج فالى، شمال مدينة نيويورك.

وقال كريس كير منسق مكافحة الحرائق فى مقاطعة روكلاند إن 100 إلى 125 شخص يقطنون في المركز، وذكر أن أحد سكان المركز توفي بعد نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يبحثون بين الأنقاض عن رجل إطفاء أصدر نداء استغاثة من الطابق الثالث، "إلا أن النيران كانت شديدة واضطر رجال الإنقاذ إلى التراجع".

وأفاد بنقل اثنين من رجال الإطفاء و20 فردا إلى المستشفيات بعضهم مصاب بجروح خطيرة.

 


حريق

نيويورك

أمريكا

الولايات المتحدة

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