اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:49 م
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم سيارة 7 راكب بدراجة بخارية بطريق العلالمة بشرق النيل بمدينة ببني سويف الجديدة.

وشهدت منطقة شرق النيل ببنى سويف تصادم بين سيارة سوزوكى 7 راكب ودراجة بخارية بطريق العلالمة بشرق النيل بمدينة ببني سويف الجديدة.
 
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف جثتين وهما سلامة ش ي 16 سنة ومقيم ببياض العرب، سلام ص م 25 سنة إلى مشرحة المستشفى التخصصى.
 
وكما استقبل المستشفى التخصصى، رمضان ع ق، 25 عاما، عامل، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين ا ح 24 عاما، سائق، اشتباه نزيف داخلى، وأحمد ر ك 34 عاما، عامل، اشتباه كسر بالعمود الفقرى ونزيف بالمخ، وأحمد ط ع، 23 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالذراعين، وعبد الرحمن ع ع 25 عاما، اشتباه كسر بالساقين، ربيع م ع  22 سنة، مصاب بكدمات بالجسم.
 

 


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