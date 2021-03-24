مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم ببنى سويف

وشهدت منطقة شرق النيل ببنى سويف تصادم بين سيارة سوزوكى 7 راكب ودراجة بخارية بطريق العلالمة بشرق النيل بمدينة ببني سويف الجديدة.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بني سويف جثتين وهما سلامة ش ي 16 سنة ومقيم ببياض العرب، سلام ص م 25 سنة إلى مشرحة المستشفى التخصصى.

وكما استقبل المستشفى التخصصى، رمضان ع ق، 25 عاما، عامل، اشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين ا ح 24 عاما، سائق، اشتباه نزيف داخلى، وأحمد ر ك 34 عاما، عامل، اشتباه كسر بالعمود الفقرى ونزيف بالمخ، وأحمد ط ع، 23 عاما، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وكسر بالذراعين، وعبد الرحمن ع ع 25 عاما، اشتباه كسر بالساقين، ربيع م ع 22 سنة، مصاب بكدمات بالجسم.