رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن 57 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

وفى سياق أخر شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلى، حملة اعتقالات واسعة، طالت 23 فلسطينيا من الضفة الغربية .

وذكرت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 أشخاص من رام الله، بينهم الأسير المحرر باجس نخلة 57 عاما، ونجله الأسير المحرر معروف باجس نخلة 31 عاما، والأسير المحرر إياد محمود صافي "جبينة" 49 عاما، وهو والد الأسير الفتى محمد صافي، والأسير المحرر ماهر أيوب دلايشة 46 عاما الذى تم الاعتداء عليه قبل اعتقاله، وغيرهم ، عقب مداهمت منازلهم .

وفى بين لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن داهمت منزليهما، كما اعتقلت الأسير المحرر مروان أحمد بشارات 30 عاما، من بلدة طمون في طوباس، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر الشاب مكروم ناصر الجعبرى 30 عاما، من مدينة الخليل ،كما اعتقلت القوات 11 مواطنا من مخيم جنين بينهم الأسير المحرر إبراهيم أسعد محمد بدّاد، والأسير المحرر محمد أسعد صالح شريم، وفريد محمد محمود بلشة، ونصري صالح سعيد خليلية، من بلدة جبع، وأحمد عصام أبو الرب، وماجد فيصل نزال، وعلام أحمد نزال، ومحمد عادل سباعنة، من بلدة قباطية وجميعهم أسرى محررون، وغيرهم.

وأشارت وفا إلى اختطاف قوات إسرائيلية خاصة، الشاب مجد عزمي حسينية من مكان عمله في حسبة جنين، وهو من مخيم جنين.