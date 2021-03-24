مستشار مفتى الجمهورية: المساواة بين الرجل والمرأة تأتى تعنى التكامل بينهما

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن حياة المرأة تتجدد شهريا بعد انتهاء الحيض، وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المرأة لم تؤمر بالانفاق على الرجل حتى لو كانت غنية.

وأشار إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة تأتي في نطاق التكامل، وليس التضاد والتنافر.

وأوضح أن خصائص المرأة وتكوينها مختلف عن الرجل، وهو ما انعكس على الفروقات في التكاليف

وقال مستشار مفتي الجمهورية، إنه عند الموت تتوقف الأحكام، ولا يجوز للإنسان أن يقول إن المتوفي سيدخل النار أو الجنة.

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أنه ما فيه أحد يملك مفاتيح الجنة والنار إلا الرسول (صلى الله عليه وسلم) مرتبطا بوحى من الله.

وأوضح أن المرأة وضعها فى الإسلام كان أفضل من الجاهلية، مؤكدا أن القرآن الكريم لم يذكر أي امرأة بإهانة أو صفاتها،

وأشار إلى أن احترام المرأة أهم شىء فى الإسلام، وأنها ليس سلعة تباع أو تشترى، وأنها مثلها مثل الرجل ومتساويان فى الإسلام.