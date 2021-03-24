محطات ارتبطت بـ"خلية داعش بولاق" بعد إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، كلمة النهاية فى محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش بولاق" الإرهابية، وتوجد محطات مرتبطة بالدعوى منها:

المحطة الأولى.. تلاوة أمر الإحالة

فى 15 سبتمبر 2020، تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام عليهم.

المحطة الثانية.. فض الأحراز

فى 12 أكتوبر 2020 فضت المحكمة الأحراز التى ضبطت بحوزة المتهمين من منشورات.

المحطة الثالثة .. مرافعة الدفاع والنيابة

فى 12 ديسمبر 2020، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة والتى طالبت بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين، ثم استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع فى جلسة 10 يناير 2021 والذى التمس براءة المتهمين.

المحطة الرابعة.. الحكم

فى 17 مارس 2021، قضت المحكمة بالمؤيد للمتهم الاول، وعدم جواز نظر الدعوى للمتهمين لسابقة الحكم عليهم فى ذات التهمة فى قضية آخرى، وكما أدرجت المحكمة كيان داعش الارهابى والمتهم على قوائم الإرهاب.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.