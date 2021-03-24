محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التطوير بغرب المدينة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، الأعمال الجارية غرب مدينة كفر الشيخ ، من أعمال تطوير ورصف طرق ، واستكمال العمل بالمحاور الجديدة ، كما تابع شارع صبرى القاضى ، والاتجاه الجديد للقادمين من سكة روينه، رافقه خلالها اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية بمحور سعد زغلول ، وما يتم به من أعمال تدبيش تعقبها أعمال الرصف ، كما تابع الأعمال الجارية بشارع 21 من أعمال تدبيش ورصف والانتهاء من الجزيرة الوسطى، كما تفقد تقسيم القضاة شرق كفر الشيخ.

وقد أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إن مديرية الصحة استعدت للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال المصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض المحافظة، من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد 28 مارس الجارى حتى الأربعاء 31 مارس 2021، وتستهدف الحملة 541705 طفلاً .

تأتى تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ كفر الشيخ ، فى بيان له، أنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية، وفرق متحركة لتطعيم الأطفال بالوحدات السكنية والمنازل بالقرى وبالمدن، وفرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية الحضانات، و فرق ثابتة متحركة يتم تكوينها لتغطية أى تجمعات مستهدفة أو قرى بعيدة وتوابع وعزب ونوع ومناطق ذات طبيعة خاصة، ويبدأ عمل الحملات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن الحملات ستصل إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بكل مكان فى المحافظة ، مؤكداً أن الدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،والدكتورة فيديكار حسن مدير عام الطب الوقائى ،والدكتور محمد خيرى الجمال، مسئول التطعيمات بالمديرية سيتابعون أعمال الحملات أولاً بأول.



جانب من تفقدات المحافظ



محافظ كفر الشيخ يتابع الشوارع والمحاور الجديدة



محافظ كفر الشيخ يتابع الشوارع