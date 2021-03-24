محافظ المنيا يوقع اتفاقا لتطوير مشروع عنابر تربية الدواجن ومصنع الأعلاف

المنيا- حسن عبد الغفار

وقع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، عقد اتفاق مع اللواء سامى الشناوى رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، بهدف تحقيق تعاون مشترك بين الطرفين، لرفع كفاءة وتطوير وإدارة مشروع عنابر تربية الدواجن ومصنع الأعلاف ومبنى مصنع أطباق الكرتون بشوشة بمركز سمالوط، وذلك استكمالا لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة، للبدء فى تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية المتوقفة والمتعثرة لسنوات طويلة بعد حل كافة مشكلاتها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء مهندس حسن العفيفى رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، واللواء عماد الدين ربيع رئيس الإدارة المركزية لتنمية شمال الصعيد، والدكتور وائل عبد المعز أستاذ البيئة والطاقة بكلية الهندسة والمدير العام لمركز تطوير المشروعات وتكنولوجيا الأبحاث العلمية والدكتور يحى مراد مستشار رئيس الهيئة ومسلم قنديل المستشار الإعلامى للهيئة وامير زيدان مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالمحافظة ووليد مختار مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن عقد الاتفاق يأتى فى إطار تحقيق تنمية مستدامة لمواطنى المحافظة من خلال قيام الهيئة بتشغيل عدد من المشروعات القائمة بالفعل والتى تتوافر فيها كل الإمكانيات المطلوبة وبما يتفق مع رؤية القيادة السياسية لتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة، وتعظيم الاستفادة وخلق فرص عمل جديدة لتشغيل مواطنى محافظة المنيا مع إمكانية تحقيق هامش ربح يستغله كل طرف على حده فى تحقيق أغراض تنموية، وتوافقاً مع الخطة العامة للدولة الاقتصادية والاجتماعية فى أقاليم الصعيد.

أوضح المحافظ، أن من أهم الملفات التى حرص على دفع العمل بها ملف المشروعات المتوقفة والمتعثرة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من إمكانيات ومقومات المحافظة، مؤكدا وجود العديد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وذلك من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية، والعمل على توافر كافة المقومات اللازمة لتطويرها، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتعظيم الاستفادة منها، لتصبح مشروعات ذات عائد اقتصادى كبير بهدف تحقيق تنمية مستدامة، وتطوير الخدمات والمرافق لتساهم فى توفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة لتشغيل مشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة ، ومشروع مصنع العسل الأسود بمنطقة تونا الجبل، وكذلك مشروع المجزر الآلى بالمنطقة الصناعية، حيث استعرض المحافظ خلال لقاء وفد هيئة تنمية الصعيد الأعمال المدنية والتخصصية التى يجرى تنفيذها فى مصنع العسل الأسود بقرية تونة الجبل وكذلك مراحل التشغيل الخاصة بمشروع عنابر تربية الدواجن بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، حيث سيتم البدء بتشغيل 4 عنابر كمرحلة أولى لاستقبال 50 ألف طائر كتشغيل تجريبى للمشروع.

وأجرى المحافظ ووفد الهيئة اتصالا عبر الإنترنت مع عدد من العاملين بمشروع عنابر تربية الدواجن، وأعرب العاملون عن سعادتهم بتشغيل المشروع والعمل به، حيث سبق لهم العمل فى مشروعات شبيهة بمحافظات اخرى ،مؤكدين فخرهم بالعمل على أرض المحافظة وبين أهلهم وذويهم.

وهنأ المحافظ، العاملين بالمشروع ببدء العمل به، مطالبا بالحفاظ عليه والإخلاص والجدية، وأعرب عن سعادته لتشغيل المشروع ليصبح فاتحة خير على اهل المحافظة ومصدر للرزق وداعم للنشاط الاقتصادى فى المحافظة.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن خالص شكره للمحافظ لإعطاء الفرصة للهيئة لتشغيل ودفع العمل فى عدة مشروعات متعثرة منذ سنوات، وأكد سعادته بعمل أبناء المنيا على أرض محافظتهم، موضحا استعداد الهيئة لدعم المشروعات التنموية بالمحافظة فى مختلف المجالات والاستفادة من المشروعات المقامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك ضمن خطه الهيئة لتنمية محافظات الصعيد، وفتح أفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص العمل للشباب واستغلال خبراتهم، لرفع معدلات النمو، وإتاحة الفرصة أمامهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

صورة جماعية عقب توقيع العقد