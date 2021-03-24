اليوم السابع
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محافظ المنوفية: تلقينا 201 ألف و170 طلب تصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:00 ص
محافظ المنوفية: تلقينا 201 ألف و170 طلب تصالح فى مخالفات البناء محافظ المنوفية _ اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون _ صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن المحافظة تلقت حتى الآن ما يقرب 201 ألف 170 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 691 مليون جنيه .

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية  .

وأكد المحافظ، استمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .

وأوضح محافظ المنوفية، أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص، وأن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

وناشد محافظ المنوفية، جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام.


طلبات التصالح

التصالح في مخالفات البناء

محافظ المنوفيه

اخبار المنوفيه

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