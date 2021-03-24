محافظ الغربية يكرم 7 أمهات مثاليات فى احتفالية مديرية التضامن.. صور

الغربية محمد طارق

كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، الأمهات المثاليات بالمحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية ضمن احتفالية مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بالأم المثالية عن العام 2020/2021 وذلك بحضور أمانى النادرى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، و مديرى المديريات الخدمية و رؤساء المدن والأحياء.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، تلاه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم شهد الحضور عرض فنى غنائى من كورال فريق النور والأمل، وأكدت أمانى النادرى فى كلمتها على أن الأم هى نبع العطاء الذى لا ينضب وكانت دائماً الأخت الحنون والصديقة الوفية وهى أكثر من يستحق العطاء والحب.

وفى كلمته، رحب الدكتور رحمى بالحضور والأمهات المصريات، وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاهتمامه بالمرأة المصرية وتكريمه للأم المصرية وذلك إيمانا منه بالدور البارز والكبير للأم المصرية وخاصةً فى تلك الفترة الصعبة من عمر الوطن.

كما أكد المحافظ أن الأم إذا تحدثنا عنها حتى نهاية الدهر فلن يوفيها ذلك حقها، فالأمومة هى أكبر وأعظم المشاعر الإنسانية التى يشعر بها الفرد فى حياته فهى تمثل كل معانى الحب والحنان والدفء والعطاء لأبنائها ، وهى التى تعانى فى ظل تحديات العصر الحالى لإنتاج رجال ونساء قادرين على العمل فى ظل تلك الظروف الصعبة، كما وجه التحية لأم الشهيد التى قدمت بطلاً دافع عن أرض الوطن لنعيش فى أمان، كما قدم المحافظ تحيةً خاصةً لكل أم لطفل من ذوى الهمم.

وفى نهاية الحفل تم تكريم كل من "صبحية حسن المرسي، وآمال أحمد عبد الرؤوف، ومرفت وديع كامل، وثريا أحمد حسيب، وسلوى عبد القادر محمد، وعلماء الصبحى إبراهيم، وانتصار مهدى السيد عبد الرحيم".



تكريم الامهات المثاليات



جانب من التكريم



عرض فنى غنائى من كورال فريق النور والأمل