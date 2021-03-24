محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات.. ويؤكد: الأم مصدر العطاء.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتى ضربن أروع الأمثلة فى التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم فى بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة.

جاء ذلك خلال مشاركته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2021 م، والتى أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبى المحافظ.

أوضح محافظ الشرقية، أهمية الدور الذى لعبته الأم المصرية فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، من خلال تقديم تضحياتها المتتالية بكل غال ونفيس من أبنائها وفلذات أكبادها، مثمنا ً دور أمهات الشهداء فى التحدى والصبر ليضربن أروع الأمثلة على مر العصور.

وأعرب محافظ الشرقية، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتى يعتبرن رمز العطاء والكفاح، مؤكدا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج فى التضحية، وقال إن احتفالنا اليوم جاء لرد بعض ما تقدمه الأمهات اللاتى أصبحت مثلا يحتذى به فى البذل والعطاء والتضحية بالعمر والجهد من أجل الأسرة والأبناء.

ومن جهته، أوضح محمد كمال الدين الحجاجى، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات يُعد تقليداً نبيلاً لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلاً نافعاً لنفسه ولوطنه، وأن وزارة التضامن الاجتماعى تقدم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة فى أشكال عدة تتمثل فى عمل أنشطة اجتماعية واكتساب المهارات المختلفة للمرأة وتقديم مساعدات ضمانيه للمرأة المعيلة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى فى حالات المرض والأزمات، وكذا تقديم برنامج " تكافل وكرامة " الذى تقدمه الوزارة لتعمل على توفير حياة كريمة لهن.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطنى أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم عن مكانة الأم فى الإسلام وفضل الوالدين .

وقدم محافظ الشرقية، التحية والتقدير لكل أم مصرية ولكل أم شرقاوية ولكل أم شهيد فى عيدها، حيث قام بإهداء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة شهادات تقدير وهدايا عينيه وهن (سمية عمر على دبل" الأم المثالية السادسة على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى المحافظة" – هدى عبد الحميد إبراهيم " الأم المثالية الثانية " – أحلام أحمد السيد " الأم المثالية الثالثة " – آمال محمد عبد العزيز " أم مثالية أم شهيد" – زينب السيد عبد المجيد " أم مثالية زوجة شهيد) .

كما حرص المحافظ، على إهداء السيدة منى ثابت سليمان، مديرة إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى شهادة تقدير لدورها وأدائها المتميز فى الارتقاء بمنظومة العمل بالمديرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وخلال الاحتفالية كرم محافظ الشرقية، الأمهات المثاليات والأب المثالى على مستوى العاملين بالديوان العام والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لها وهن ( إيمان أحمد عمر الشريف " الأم المثالية /مركز أبوحماد " – جيهان عبد العزيز عبد الخالق " أم مثالية من ذوى الهمم/ مركز بلبيس " – كريمة عباس محمد " أم مثالية لطفل من ذوى الهمم / الديوان العام " – صفاء محمد سيف الدين " أم مثالية معيلة/ مركز ديرب نجم " – أحلام محمد بسيونى " أم مثالية قدوة / مركز ديرب نجم ) بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية .

وتقديرا وعرفانا بدور الأب باعتباره رب الأسرة وشريك أساسى فى الحفاظ عليها، حرص محافظ الشرقية على تكريم محمد طه حسين طه " الأب المثالى / مركز الحسينية " ورفعت محمد فتحى " الأب المثالى بالديوان العام ) بمنحهما شهادات تقدير ومبالغ مالية متمنيا للجميع حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة.



احدى الامهات المثاليات بالشرقية



الاب المثالى محمد طه حسين



الام المثالية



الام المثالية مع ابنتها



الامهات المثاليات بالشرقية



توقف المراكب والدهبيات بأسوان بسبب شدة الرياح



خلو-المراسى-من-المراكب-باسوان



رفعت-محمد-فتحى-..-الاب-المثالى



محافظ-الشرقية-أثناء-تكريمة-الامهات-المثاليات



محافظ-الشرقية-يكرم-الامهات-المثاليات