محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم أمهات الشهداء بقصر الثقافة.. صور

أسيوط – فريق المحافظات

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، احتفالية فرع ثقافة أسيوط بعيد الأم ويوم المرأة المصرية، وتكريم بعض أمهات الشهداء من أبناء المحافظة، والتى أقيمت على مسرح قصر ثقافة أسيوط، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور ضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط، والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية، والدكتور حازم على وكيل وزارة القوى العاملة، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، ولفيف من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وعلى رأسهم محمد فهمى صالح، وحمادة زين قرشى عضوا مجلس الشيوخ، وعلاء خيرالله ومصطفى بدران وأحمد حسين جودة وصفاء عيادة ونشوى رائف أعضاء مجلس النواب، وعدداً من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة وأسر الشهداء والأمهات المكرمات.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، ثم تلاها كلمات الترحيب بالحضور، ثم بعض الفقرات الفنية للمواهب من أعضاء قصر ثقافة أسيوط، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والتأكيد على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.

وقدم المحافظ التهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم، لافتًا إلى الدور الذى تقوم به المرأة المصرية فى المجتمع سواء على مستوى العمل فى كافة القطاعات والمجالات أو تربية النشء الذين هم عماد الوطن ومستقبله، موضحًا أن الدولة مهتمة بتمكين المرأة المصرية والاستفادة من مشاركتها الفعالة فى كافة المجالات مقدمًا التحية والإعزاز والتقدير لكل الأمهات التى تضحى بوقتها وجهدها وراحتها فى سبيل تربية أطفالها وخاصة النماذج المشرفة التى تم اختيارها من أمهات شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة فى محاولة لدعمهن والوقوف بجانبهن بكافة الطرق الممكنة وتكريمهن فى كافة المحافل والمناسبات.

ثم كرم محافظ أسيوط والقيادات الحضور بعض أمهات شهدائنا من رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة تكريماً لهن وتخليدا لذكرى شهدائنا الابرار وتم تسليمهن شهادات التقدير والهدايا العينية.



احتفالية قصر ثقافة أسيوط



العروض باحتفالية تكريم الأمهات



الكشف على محافظ أسيوط قبل الاحتفالية



صورة جماعية لمحافظ أسيوط وأسر الشهداء



عروض التنورة باحتفالية تكريم أمهات الشهداء