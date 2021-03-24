محافظ أسوان يلتقى شباب مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة

أسوان – عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمتدربين من الشباب والفتيات الذين شاركوا بالورش الفنية والتى استمرت على مدار أسبوعين ضمن أنشطة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الخامسة، والتى ستنطلق فى نهاية مايو القادم، وذلك بحضور السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان.

وعقب التقاط اللواء أشرف عطية الصور التذكارية من شباب المتدربين أعرب لهم عن تقديره بالدور المتميز الذى تلعبه الورش الفنية فى اكتشاف ودعم مواهب أبناء المحافظة، مطالباً باستمرار العمل ومواصلة الجهد ليصبحوا نواة لحركة سينمائية واعدة بأسوان، فيما عبر شباب المتدربين عن سعادتهم بلقاء المحافظ، مؤكدين أن ذلك يعكس مساندة المحافظة الدائم للحركة الثقافية والفنية وفى مقدمتها مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

وفى نفس السياق، عقد محافظ أسوان، اجتماعا مع السيناريست محمد عبد الخالق والكاتب الصحفى حسن أبو العلا لمناقشة الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة التى ستعقد فى الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو المقبل، حيث تم الاستقرار على إقامة حفلى الافتتاح والختام فى الهواء الطلق بالمسرح الرومانى المكشوف لمتحف النيل وهو أحدث مسرح بأسوان يسع 2500 مشاهد وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد للحضور للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وقدم وفد المهرجان الشكر لمحافظ أسوان لمساندته الكاملة لإنجاح الدورة الرابعة والتى أقيمت فى فبراير 2020، مؤكدين أن اللواء أشرف عطية لا يدخر جهداً فى توفير الدعم الممكن من إمكانيات المحافظة لخدمة هذا الحدث السينمائى الدولى بما يخدم أهداف المهرجان فى تحقيق التنمية المستدامة لأهالى أسوان وخاصة قطاعى المرأة والشباب الذين يمثلون المحور الرئيسى فى إهتمام المهرجان، وبما يضيف لأسوان كمقصد للسياحة الثقافية وجودها ضمن خريطة المهرجانات السينمائية الدولية، وهو الذى يتواكب مع مشروعات التطوير والتجميل الجارية لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية .