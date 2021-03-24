محافظ أسوان: البدء فى 71 مشروعا بقرى مركزى كوم أمبو وإدفو ضمن "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، البدء فى 71 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم، وذلك من ضمن العديد من المشروعات فى مجالات البنية التحتية والخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة التى تبذلها الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان لتحويل المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتطوير الشامل للريف المصرى.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد لجنة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمد شعيب، لمتابعة مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى، بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، والسكرتير العام اللواء حازم عزت، وقد سبق ذلك عقد اجتماع موسع بمسئولى جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، حيث تم استعراض المشروعات الجارى تنفيذها ضمن المرحلتين الأولى والثانية والريف المصرى، بجانب الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات من أجل وضع الحلول السريعة والعاجلة لها.

من جانبه، أوضح أحمد شعبان، نائب المحافظ، بأنه تم استعراض المعايير والضوابط التى تم وفقاً لها اختيار القرى والمناطق المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لتطوير الريف المصرى بمركزى كوم أمبو وإدفو، حيث أن أهم هذه المعايير معدلات البطالة ونسب الفقر والأمية والمرأة المعيلة، لافتاً إلى أنه تم عرض معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والتعمير والغاز والاتصالات والكهرباء والطرق والصحة والشباب والرياضة، حيث تم البدء فى 12 مشروعا تابعين للهيئة القومية، بجانب 21 مشروعا آخرين تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة 38 مدرسة بقرى إدفو وكوم أمبو، فيما أكد وفد مجلس الوزراء على أن هناك توجيه مباشر لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية على أساس الكتل العمرانية وليس وفقاً للحيز السكانى، حيث أن توابع القرى ستشهد أيضاً تنفيذ مشروعات بها، موضحين بأن هناك جدول زمنى محدد تم وضعه لتنفيذ مشروعات المبادرة، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصرين لسرعة تنفيذ الأعمال المطلوبة على أكمل وجه .