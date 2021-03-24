محافظة الجيزة تغلق مصانع مخالفة وترفع الاشغالات بالشوارع

كتب سيد الخلفاوى

أغلقت أجهزة حى الهرم بالجيزة، 3 مصانع ملابس وأحذية ومخزن للأجهزة الرياضية لمزاولة النشاط دون ترخيص بنطاق كفر طهرمس وشارع المنشية، حيث تم مصادرة محتوياتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين ورفع المخلفات بنفق الترابيع وذلك بشارع الترابيع المتفرع من منشأة البكارى، وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى تمكنت إدارة المرافق من إصلاح كسر بخطوط مياه الشرب بشارع المنشية وتسليك وتطهير انسداد بخطوط الصرف الصحى بطريق المريوطية.



ونفذ مركز ومدينة البدرشين أعمال الإزالة لحالة بناء مخالف عبارة عن سور بالطوب الأحمر على مساحة 2000م2، وبالتعاون مع الإدارة الصحية والإدارة البيطرية تم استئناف أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من مرض كورونا حيث تم تطهير سوق مزغونة وسوق الدواجن ومصلى الجنازات، بالإضافة إلى تركيب 10 كشافات ليد بطريق المريوطية بنطاق المدينة.



وشنت أجهزة حى العجوزة حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لرفع مخالفات الأكشاك وتعديات المحال التجارية، كما تم شن عدد من حملات الانضباط والتى تمكنت من إزالة الحواجز الحديدية بشارع إسماعيل حبروك ورفع الاشغالات بنطاق عجوزة 1 و 2، وإزالة شاشة إعلانية مخالفة بميدان مصطفى محمود وسوسيت إعلانى بشارع جامعة الدول العربية، كما تمكنت لجان الرصد والمتابعة من إيقاف مخالفات عبارة عن تحويل وحدة سكنية إلى تجارى وهدم بدون ترخيص بشارع أحمد عرابى، وإيقاف أعمال تشطيب مخالف بشارع جزيرة العرب وإزالة شدة حديدية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز.



ويستكمل حى العمرانية، أعمال طلاء واجهات العقارات تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بالطلاء الموحد للعقارات، وإزالة الأرصفة وتجريد شارع ترعة الزمر فى المنطقة المحصورة من مديرية الإسكان وحتى شارع الثلاثينى، وتركيب بالوعات صرف الأمطار بداية من شارع خاتم المرسلين وحتى شارع صبحى المحامى تمهيداً لرصف الشارع، ورفع السيارات القديمة وتركيب البلدورات الخرسانية بنطاق أعمال التوسعة بشارع خاتم المرسلين، كما تم عقد ندوة تثقيفية بمقر ديوان عام الحى للتوعية بسلبيات الزيادة السكانية.



وفى إطار خطة مركز ومدينة منشأة القناطر لتحسين حالة الإنارة بالقرى وتوابعها تم تحسين حالة إنارة الطرق بقرى ( أرتيس، أبوغالب، مناشى البلد)، وإستكمال أعمال تبطين ترع ( كفر حكيم، وردان الكبرى، أم دينار، فهمى).



كما نفذ مركز ومدينة العياط أعمال التجريد والتسوية لتحسين حالة الطرق الداخلية بقرى (كفر قاسم، والمقاطفية)، بالإضافة إلى تجريد الأتربة من على جانبى طريق مصر أسيوط السريع بنطاق برنشت، وتطهير ترعة الجيزاوية بمدخل قرية جرزا.