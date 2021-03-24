وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد التقى أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش.

وأكد كوبيش، لرئيس الحكومة الليبية إجماع المجتمع الدولى على دعم حكومة الدبيبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية فى البلاد.

وأطلع كوبيش، الدبيبة على نتائج زياراته لعديد العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دوليًّا وإقليميًّا.