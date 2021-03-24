مجلس الدوما يقر قانونا يمنح بوتين الحق فى الترشح من جديد لمنصب الرئيس

موسكو (أ ش أ)

أقر مجلس الدوما الروسى، مشروع قانون بتنفيذ تعديلات دستورية تمنح الحق للرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الترشح من جديد لمنصب الرئاسة، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه وفقًا لأحد الأحكام الجديدة فى دستور الاتحاد الروسى، يتم تطبيق القيود المفروضة على عدد الفترات التى يمكن خلالها لشخص واحد تولى منصب رئيس الاتحاد الروسى على رئيس الدولة الحالى من دون حساب فتراته الرئاسية السابقة، وبالتالى، فإن هذه القاعدة تسمح لرئيس الدولة الحالى بشغل منصب رئيس الاتحاد الروسى لفترتين أخريين.

يُذكر أن مشروع القرار جرى تقديمه لمجلس الدوما من قبل النائبين بافيل كراشينينيكوف وأولغا سافاستيانوفا، وكذلك عضو مجلس الاتحاد أندريه كليشاس فى نوفمبر، وتنص الوثيقة على أن المواطن الروسى الذى يبلغ 35 عامًا على الأقل ويقيم بشكل دائم فى روسيا لمدة 25 عامًا على الأقل، ولم يكن لديه من قبل جنسية أو تصريح إقامة لدولة أخرى، يمكن أن يكون رئيسًا منتخبًا للبلاد.

ولا ينطبق هذا الحكم على الروس الذين كانوا يحملون فى السابق جنسية الدولة التى تم تبنيها أو اعتماد قسم منها فى الاتحاد الروسى وفقا للقانون الدستورى الاتحادي.

كما توضح هذه الوثيقة أيضًا قواعد القانون بشأن انتخاب النواب فى مجلس الدوما، وتحظر على المواطنين المحكوم عليهم بالسجن لارتكاب جرائم متوسطة الخطورة، الترشح لمجلس النواب لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء العقوبة أو إلغائها.