متابعة ونصائح مرورية لتجنب المخاطر أثناء القيادة فى الأحوال الجوية السيئة

كتب عبد الرحمن سيد

تنسق الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية وتحثها على اتخاذ كافة الإجراءات، وتشغيل سيارات الإغاثة بكافة الطرق والتواجد البشرى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.



وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وتوخى الحذر أثناء السير على الطرق الصحراوية والساحلية والزراعية الرابطة بين المحافظات، ومنع السرعات أثناء القيادة فى حالة وجود أتربة بالمحاور، مع المتابعة الدورية لحركة السيارات بالمحاور وتكثيف تواجد الخدمات على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات بناء على توجيهات اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يصل 8 درجات، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وطقس معتدل على جنوب سيناء، وطقس لطيف على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تصل للعاصفة على شمال الصعيد.



وعن حالة الطقس ليلاً فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وطقس لطيف على جنوب البلاد.