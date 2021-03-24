مؤسسة "حياة كريمة " تعلن عن انجاز كبير فى بنى سويف للمشروع القومي "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إنجاز كبير يتم على أرض محافظة بني سويف في العديد من القرى التابعة للمشروع القومي "حياة كريمة" فقد تم بالأمس بقرية كوم الصعايدة، مركز ببا، رفع مساحي بشوارع قرية كوم الصعايدة تمهيدا لتنفيذ الشبكة الداخلية ( شبكة الانحدار ) الخاصة بالصرف الصحي بشوارع قرية كوم الصعايدة تمهيداً للبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفيما يتعلق بالوحدة المحلية لقرية هليه، مركز ببا، فقد تم صب أعمدة الدور الأرض لجناح جديد بمدرسة هليه المجمعة علي مساحة 429,44 متر وسيتم اليوم صب سقف الدور الأرضي وذلك من خلال هيئة الأبنية التعليمية ببني سويف، بجانب ذلك فقد تم حفر أساس جناح جديد بمدرسة نزلة الزاوية الأبتدائية علي مساحة 264متر وذلك من خلال هيئة الأبنية التعليمية .

وفي الوحدة المحلية بطنسا بني مالو، مركز ببا، اوضحت مؤسسة حياة كريمة انه تم حضر المجموعة الفرنسية(عساف) لمعاينة الكباري الموجودة بدائرة الوحدة المراد الإحلال والتجديد لها.

ومن ناحية قرية كوم أبو خلاد، مركز ناصر، فقد تم البدء في أعمال الصرف الصحي بها.

وفي قرية دنديل، مركز ناصر، فبدأت أعمال الحفر الخاص بالمدرسة الابتدائية بالقرية، فضلا عن متابعة التنفيذ في أعمال تطوير مكاتب البريد بقريتي دنديل والبرج.

وبمركز ناصر، قرية اشمنت، فقد تم أمس رفع احداثيات لنقطه المطافي بناحية جزيرة أبو صالح وذلك بالتنسيق مع أملاك الدولة.