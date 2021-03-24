ليبيا أول محطات رئيس الوزراء الإيطالى الخارجية مطلع أبريل المقبل

رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عزمه زيارة ليبيا في مطلع أبريل فيما ستكون أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في الشهر الماضي.

صرح دراجي بذلك اليوم الأربعاء أثناء إلقاء كلمة أمام البرلمان الإيطالي بشأن السياسة الخارجية لبلاده والتزاماته الأوروبية.

وأضاف "السياسة الخارجية للحكومة الإيطالية هي دعم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بهدف إجراء انتخابات في مطلع ديسمبر".

وتابع "أنا نفسي سأزور ليبيا، أعتقد في 6 أو 7 أبريل، في جميع الأحوال خلال الأسبوع الأول من أبريل".