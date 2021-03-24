اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

لحظة وقوع انهيار ثلجى وزحف الجليد تجاه المنازل فى داغستان.. فيديو وصور

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:25 م
لحظة وقوع انهيار ثلجى وزحف الجليد تجاه المنازل فى داغستان.. فيديو وصور انهيار ثلجى فى داغستان
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتعرض العديد من مدن روسيا لأجواء ثلجية معتادة خلال هذه الفترة من العام، ووسط هذا، حدثت واقعة انهيار ثلجي قرب مدخل قرية تساخور في منطقة روتولسكي بجمهورية داغستان الروسية، وأظهرت لقطات فيديو لحظة الانهيار الثلجي في منطقة روتولسكي بجمهورية داغستان، حيث بدأ الانهيار بشكل بطيء ثم غطت الثلوج بعض سيارات السكان في قرية تساخور.

ونقلت روسيا اليوم عن وزارة النقل في جمهورية داغستان، الخسائر جراء الانهيار الثلجي، حيث إن الثلوج غطت ثلاث سيارات لسكان قرية تساخور"، وأكدت وزارة الطوارئ الروسية عدم وقوع إصابات جراء الحادث، وتوقفت المواصلات عن السير إلى تسع قرى جبلية ومركزين حدوديين.

لحظة حدوث الانهيار الثلجي
لحظة حدوث الانهيار الثلجي
 
انهيار ثلجى فى داغستان
انهيار ثلجى فى داغستان
 

وفى وقت سابق، نفذ أفراد وزارة الطوارئ الروسية عمليات إنقاذ في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية بعد أن ضربتها عاصفة ثلجية قوية بداية الأسبوع، وعرضت شبكة روسيا اليوم فيديو لسيارات تغطيها الثلوج بينما يقوم رجال الانقاذ بمحاولة إزالة الثلوج وتحريكها من أماكن الثلوج، وواصل أفراد الطوارئ إزالة الثلوج في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية.

الانهيار الثلجى فى روسيا
الانهيار الثلجى فى روسيا

 

الثلوج تجاه المنازل
الثلوج تجاه المنازل

وتسببت العاصفة الثلجية المرتفعة في إحداث أزمة مرورية ناتجة عن تغطية الثلوج للطرق الرئيسية في مقاطعة تشيلابينسك الروسية، واستمرت عملية تنظيف الطرق لفترة طويلة للانتهاء من الاختناقات المرورية الطويلة.

كما تحولت قرى محيطة بمدينة فوركوتا الروسية الواقعة وراء الدائرة القطبية الشمالية إلى مدن بيضاء تكسوها الثلوج من كل اتجاه، ما أدى إلى فرار الأهالي من هذه المناطق التي أصبحت متجمدة بشكل دائم وتعطلت فيها صور الحياة بسبب درجات الحرارة المنخفضة والتي تظل لأيام تحت الصفر، فأصبحت قرى مدينة فوركوتا مدن مهجورة لا يوجد فيها أي مظهر للحياة.

داغستان

انهيار ثلجى

انهيار ثلجى فى داغستان

ثلوج فى روسيا

ثلوج فى داغستان

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انهيارات ثلجية وتعطل حركة الطيران .. عاصفة شتوية تضرب كورلورادو الأمريكية

الأحد، 14 مارس 2021 02:09 م

وفاة 14 شخصا فى انهيارات ثلجية فى مديرية راجستان بأفغانستان

الخميس، 04 مارس 2021 06:27 م

لحظة نجاة 5 متزلجين أمريكيين من انهيار ثلجى.. فيديو

الأربعاء، 10 فبراير 2021 05:00 ص

روسيا: العقوبات الأمريكية قد تستهدف قطاع الطيران وتؤثر على عقود

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:37 م

بلغاريا تعتقل 6 أشخاص على خلفية قضية تجسس لصالح روسيا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:32 م

روسيا تتهم شركة أمريكية بانتهاك براءة اختراع لقاح "سبوتنيك V"

الإثنين، 22 مارس 2021 06:21 م

فيديو و صور.. روسيا تطلق 38 قمرا صناعيا لعدة دول من بينها ثلاث دول عربية

الإثنين، 22 مارس 2021 02:19 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة