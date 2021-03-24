لحظة وقوع انهيار ثلجى وزحف الجليد تجاه المنازل فى داغستان.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تتعرض العديد من مدن روسيا لأجواء ثلجية معتادة خلال هذه الفترة من العام، ووسط هذا، حدثت واقعة انهيار ثلجي قرب مدخل قرية تساخور في منطقة روتولسكي بجمهورية داغستان الروسية، وأظهرت لقطات فيديو لحظة الانهيار الثلجي في منطقة روتولسكي بجمهورية داغستان، حيث بدأ الانهيار بشكل بطيء ثم غطت الثلوج بعض سيارات السكان في قرية تساخور.

ونقلت روسيا اليوم عن وزارة النقل في جمهورية داغستان، الخسائر جراء الانهيار الثلجي، حيث إن الثلوج غطت ثلاث سيارات لسكان قرية تساخور"، وأكدت وزارة الطوارئ الروسية عدم وقوع إصابات جراء الحادث، وتوقفت المواصلات عن السير إلى تسع قرى جبلية ومركزين حدوديين.



لحظة حدوث الانهيار الثلجي





انهيار ثلجى فى داغستان



وفى وقت سابق، نفذ أفراد وزارة الطوارئ الروسية عمليات إنقاذ في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية بعد أن ضربتها عاصفة ثلجية قوية بداية الأسبوع، وعرضت شبكة روسيا اليوم فيديو لسيارات تغطيها الثلوج بينما يقوم رجال الانقاذ بمحاولة إزالة الثلوج وتحريكها من أماكن الثلوج، وواصل أفراد الطوارئ إزالة الثلوج في طرق جنوب مقاطعة تشيلابينسك الروسية.



الانهيار الثلجى فى روسيا