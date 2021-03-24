كل ما تريد معرفته عن استراتيجية شراكة البنك الدولى مع مصر حتى 2025

ج - تشتمل استراتيجية شراكة البنك الدولى مع مصر على 3 مجالات تتفق مع استراتيجية التنمية على الأمد الأطول للحكومة المصرية، وهى: تحسين نظم الحوكمة والإدارة الرشيدة، إلى جانب تحسين فرص خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، فضلا عن دعم الشمول الاجتماعى.

س - ما حققته الحكومة فى اطار الشراكة؟

فقد اكد البنك الدولى، ان الحكومة المصرية قد حققت نتائجا ملموسة فى كل مجالات التركيز الثلاثة فى إطار الشراكة الاستراتيجية لافتا إلى أن برنامج الإصلاحات الوطنى لمصر يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما فى قطاع الطاقة ،بالاضافة الى دعهما لمناخ الاستثمار من خلال إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، وتطبيق قانون تنظيم المنافسة، وإصلاح نظام إصدار التراخيص الصناعية، مما ساعد على اختصار الوقت الذى تستغرقه إجراءات منح التراخيص للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن بنسبة حوالى 80%.