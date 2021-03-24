اليوم السابع
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فوز 3 باحثين من جامعة أسيوط بمسابقة علمية للجمعية المصرية للدراسات التاريخية

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:41 ص
فوز 3 باحثين من جامعة أسيوط بمسابقة علمية للجمعية المصرية للدراسات التاريخية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى

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أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إيمان الجامعة الكامل بأهمية ودور البحث العلمى وتقديم الدعم غير المحدد لأبناء الجامعة من الباحثين وتسخيرها لكافة وحداتها العلمية والبحثية لمساعدتهم فى إجراء الأبحاث والرسائل العلمية وتوفير المناخ العلمى والبحثى لهم والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجههم بما يساهم فى الارتقاء بالإنتاج العلمى والبحثى لباحثيها فى مختلف المجالات البحثية .

وفى السياق ذاته أعلن الدكتور أحمد المنشاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز 3 من الباحثين من أبناء الجامعة خلال مشاركتهم فى مسابقة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية للعام 2020/2021، حيث حصلت الدكتورة دعاء صلاح رياض عثمان المدرس بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة أسيوط على جائزة الدكتور على عبدالعزيز سليمان لأحسن رسالة دكتوراه فى التاريخ الاقتصادى للعام 2020، وحصول الدكتور صادق فتحى صادق المدرس المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة أسيوط على جائزة الدكتور أحمد عزت عبد الكريم لأحسن رسالة ماجستير فى تاريخ العرب الحديث، وحصول الباحثة شيماء حسن على حسن بقسم التاريخ بكلية الآداب على جائزة الدكتور على عبدالعزيز سليمان لأحسن رسالة ماجستير مناصفة.

من جانبه هنأ الدكتور مجدى علوان عميد كلية الآداب الباحثين الفائزين فى تلك المسابقة والتى تعد واحدة من أكبر الجمعيات العلمية فى الدراسات التاريخية، وهو ما يمثل فخراَ لكلية الآداب وباحثيها مقدماَ شكرة لإدارة الجامعة على ما تقدمه من دعم ورعاية مستمرة لطلابها وباحثيها وحرصها على توفير بيئة بحثية متطورة ومناخ علمى يساعدهم على العمل والعطاء والمساهمة فى تقدم الوطن ونهضته.


جامعة اسيوط

طلاب جامعة اسيوط

رئيس جامعة اسيوط

البحث العلمى

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