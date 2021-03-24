فلسطين تستهدف تطعيم ثلثى المواطنين للوصول للمناعة المجتمعية ضد كورونا

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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إن حملة التطعيم المجتمعية تهدف لتطعيم من 60 لـ 70% من المواطنين من أجل الوصول للمناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال اجتماعها بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلى، بحضور القنصل البريطاني العام فيليب هول، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرضت الكيلة الحالة الوبائية في فلسطين منذ بدء الجائحة، والخطوات التي اتخذت للسيطرة عليها والحد من انتشار الفيروس، من حيث الإجراءات الوقائية، وفتح مراكز وأقسام علاج "كوفيد-19"، وزيادة عدد الفحوصات اليومية وعدد الكادر العامل في القطاع الصحي.



وناقش الاجتماع ملف التطعيم، حيث بدأت الأحد الماضي حملة التطعيم المجتمعية، بعد وصول 61 ألفا و440 جرعة من لقاح "كوفيد-19"، عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.. واستعرضت الوزيرة خطة التطعيم المجتمعية المكونة من أربع مراحل، والجهود المبذولة للحصول على اللقاح، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية لديها عقود مع عدد من الشركات المصنعة للقاح، وتبذل أقصى جهد للحصول على كميات كافية منه في أقرب وقت.



وطالبت الكيلة المملكة المتحدة بضرورة دعم فلسطين من أجل الحصول على اللقاحات بأسرع وقت ممكن، وضرورة توزيعه بشكل عادل بين جميع الدول، معربة عن شكرها للمملكة المتحدة على جهودها في دعم فلسطين للتصدي لجائحة كورونا.



من جهته، أشاد كليفرلي بجهود فلسطين في مواجهة الجائحة وسعيها لتوفير اللقاح لتطعيم مواطنيها، مؤكدا دعم المملكة المتحدة لجهود توفير اللقاح وأحقية وصول اللقاحات للجميع بشكل عادل.