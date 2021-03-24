غلق وتشمع سناتر للدروس الخصوصية لمواجهة عدوى كورونا فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملة على سناتر الدروس الخصوصية المتواجدة بنطاق مدينة الأقصر للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلاب، فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت جهود الحملة عن غلق عددا من السناتر للدروس الخصوصية وتفريق الطلاب، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك لمخالفتهم لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، شارك فى الحملة كلاَ من رجال المتابعة الميدانية بقيادة أحمد عبدالصبور مدير الإدارة والتفتيش المالى والإدارى للتربية والتعليم وأيضاً الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم..

وأشار العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، إلى أنه تم تكثيف الإجراءات لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى مدينة الأقصر، مؤكدا غلق السناتر أو مراكز الدروس الخصوصية يأتى فى إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى نفس السياق، وفى إطار تعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر لرؤساء الأحياء بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، واصل حى المطار بقيادة شعبان طايع رئيس الحى بالتعاون مع قطاع النظافة، حملات النظافة المكبرة بالوردية الصباحية والليلية، حيث تم قص وتهذيب الأشجار بالطريق السريع من كمين العمارى حتى مدخل كمين يسى، كما تم رفع القمامة من صناديق طريق منشاة العمارى العمومى والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة وبنزينة عواد وطريق السوفتيل الجديد والحى القديم وجارى العمل بالوردية الليلية بنجع عوض الله الغربى ونجع الساحة ونجع عبدالسيد وصناديق طريق المنشأة العمومى.

وفى حى شمال، أطلق حى شمال بقيادة أحمد زين رئيس الحي، حملة نظافة وتمشيط لرجال منطقة شمال الوردية المسائية لساحات معبد الكرنك، كما تم تنفيذ حملة ترابية وتمشيط طريق المطار والكباش، وجارٍ مواصلة الحملات للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر وظهور الأحياء بالمظهر اللائق.



رئيس مدينة الاقصر خلال حملات غلق السناتر



غلق وتشميع 3 سناتر للدروس الخصوصية بالأقصر لمكافحة كورونا