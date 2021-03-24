اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 03:36 م
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غلق ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:58 م
غلق ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية ميناء الاسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت هيئة ميناء الإسكندرية ، نظراً لسوء الأحوال الجوية وإرتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوى ، وحرصاُ على الأفراد والممتلكات غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم ، لحين تحسن الأحوال الجوية  .

ووجه الربان طارق شاهين ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى بيان اليوم ، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والإستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات .

يذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد طقس غير مستقر منذ أمس رياح شديدة وأتربة وارتفاع فى الأمواج.

 

 

 

 


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