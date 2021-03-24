غلق ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت هيئة ميناء الإسكندرية ، نظراً لسوء الأحوال الجوية وإرتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوى ، وحرصاُ على الأفراد والممتلكات غلق بوغاز الهيئة العامة لميناء الإسكندرية اليوم ، لحين تحسن الأحوال الجوية .

ووجه الربان طارق شاهين ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فى بيان اليوم ، جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد والإستمرار فى متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات .

يذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد طقس غير مستقر منذ أمس رياح شديدة وأتربة وارتفاع فى الأمواج.