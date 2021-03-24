اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 11:18 م
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عودة ميناء السخنة للعمل بعد تحسن الأحوال الجوية

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:00 م
عودة ميناء السخنة للعمل بعد تحسن الأحوال الجوية قناة السويس
كتب مدحت عادل

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أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فتح ميناء السخنة سعة 2200 اليوم 24/3/2021 و ذلك بعد تحسن الأحوال الجوية .
 
وكان ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية قد اغلق من أمس حتى تاريخه نظراً لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح ١٨ عقدة.
 
وأعلنت المنطقة الاقتصادية بأن موانئ الأدبية وشرق وغرب بورسعيد تسير الأمور فيهم بشكل طبيعي ومنتظم في عمليات التداول. 
 
وأهاب المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بضرورة توخي الدقة في الأخبار المتداولة بشأن موانئ المنطقة والتوضيح بأن الإغلاق بها بسبب سوء الأحوال الجوية ويتم إعادة الفتح أمام الحركة الملاحية فور تحسن الطقس، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذا الأمر واستمرار الأعمال داخل الموانئ.

المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

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