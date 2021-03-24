اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 مارس 2021 08:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بـ"الأطباء": عقد الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب فى فبراير وأغسطس سنويا

الأربعاء، 24 مارس 2021 07:00 ص
عضو بـ"الأطباء": عقد الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب فى فبراير وأغسطس سنويا الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، إنه من المقرر أن يتم عقد الامتحان القومى الموحد لمزاولة مهنة الطب للدفعة الثانية نهاية أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الامتحان تم تطبيقه لأول مرة على دفعة ديسمبر 2019 فى فبراير 2021، وسيتم عقده مرتين سنويا خلال شهرى فبرير وأغسطس.
 
وأوضح الزيات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة النجاح بين أطباء دفعة ديسمبر 2019 وصلت إلى 99%، مشيرا إلى أن الامتحان يعقد لأول مرة فى مصر، وأصبح اجتيازه شرطا للقيد لأول مرة فى سجلات وزارة الصحة، ويتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
 
يُذكر أن الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب يطبق على خريجي كليات الطب بجميع الجامعات المصرية بداية من دفعة ديسمبر 2019، ويشترط للقيد لأول مرة في سجلات وزارة الصحة أن يجتاز الطبيب الامتحان، وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019، وذلك بهدف التأكد من أن الخريجين مؤهلين لبدء ممارسة مهنة الطب، وكذلك التأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب، في إطار الحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

نقابة الاطباء

امتحان مزاولة مهنة الطب

الامتحان الموحد لخريجى كليات الطب

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور عدنان أحمد حسن بعد وفاته متأثرا بكورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:25 م

"365 يوما فى مواجهة كورونا".. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب الـ43.. أكثر من 400 طبيب استشهدوا خلال معركتهم ضد كوفيد 19 بينهم 46 طبيبة.. "اللواح" أول شهيد و"محمود سامى" فقد بصره بعد تطوعه لعلاج المصابين

الخميس، 18 مارس 2021 10:50 ص

نقابة الأطباء تنعى أحد أعضائها بعد وفاته بكورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:38 م

نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصرى الـ43 غدا

الأربعاء، 17 مارس 2021 06:00 ص

نقابة الأطباء تنعى طبيبة بعد وفاتها بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 04:08 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة