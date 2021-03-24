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عاصفة ترابية تغطى سماء المنوفية.. فيديو لايف

الأربعاء، 24 مارس 2021 09:33 ص
عاصفة ترابية تغطى سماء المنوفية.. فيديو لايف عاصفة ترابية على مراكز المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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تعرضت معظم مراكز محافظة المنوفية صباح اليوم، لعاصفة ترابية بسبب الطقس السيئ التى تشهده جميع محافظات الجمهورية، وقد انتشرات قوات المرور على جميع الطرق الرئيسية لمحافظة المنوفية، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

كانت  الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشفت عن بداية انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة من مساء اليوم، يبدأ من شمال البلاد يكون ملموسا على السواحل الغربية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا هناك.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الأربعاء 24 مارس، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (6-8 ) درجة مئوية، ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه اليوم الأربعاء، يستمر نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء كما تتعرض البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد .

وأشار محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه مع نهاية اليوم تنتهى العواصف الترابية وتهدأ نشاط الرياح نسبيا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 22 درجة بعد أن سجلت أمس الثلاثاء 30 درجة .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه نظرا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض يؤدى لنشاط رياح على معظم أنحاء الجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتصل سرعة الرياح إلى ( 40 لـ 50كم / ساعة)، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل لأقل من 500 متر على الطرق الصحراوية والمكشوفة.

 


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