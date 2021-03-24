بغداد (أ ش أ)

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، تدمير 18 وكرا وقتل عدد من الإرهابيين فى سلسلة جبال "قره جوغ" ضمن قاطع عمليات نينوى، وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، أن "طيران التحالف الدولى نفذ 13 ضربة جوية استهدفت عناصر إرهابية فى سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع عمليات نينوى".

وأوضح البيان أن الضربات أسفرت عن تدمير 18 وكراً وقتل عدد من الإرهابيين.



وكان جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، أعلن تنفيذ عملية نوعية ضد تنظيم داعش الإرهابى، فى جبال مخمور بمحافظة نينوى، وقال الجهاز فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إنه "منذ أكثر من 10 أيام يحكم جهاز مكافحة الإرهاب⁦‬⁩ الطوق على بقايا عصابات ‫داعش‬⁩ فى جبال مخمور بعملية نوعية وتكتيك جديد".

يذكرأن، أطلقت القوات الأمنية العراقية أمس الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابى شرق الأنبار.

وذكر الإعلام الأمني التابع للقوات الأمنية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، أن الجيش أطلق عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش شرق الأنبار، وأن العملية تمت بمشاركة قوة من الجيش لتأمين منطقة الثرثار وملاحقة العناصر الإرهابية المطلوبة.