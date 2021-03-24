طقس الخليج.. صحو بالإمارات حار بالكويت و البحرين وعواصف ترابية بالسعودية

السعودية
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي بسرعة 15-55كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 15-55كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
البحرين
أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً، ويكون حاراً خلال النهار، والرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتزداد سرعتها من 10 الى 15 عقدة في وقت لاحق، وتصل من 17 الى 22 عقدة عند المساء.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام ويصل إلى 5 أقدام في عرض البحر عند المساء.
درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 15 %.
الإمارات
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:53 والمد الثاني عند 00:15. والجزر الأول عند الساعة 16:48 والجزر الثاني عند الساعة 03:09.
بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 19:45 والمد الثاني عند الساعة 06:42. الجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:36.
الكويت
ليلًا معتدل والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الغربية 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة و تظهر بعض السحب المتفرقة والصغرى 20 ،و نهارًا حار و مغبر والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى شديدة السرعة 25 - 60 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، والعظمى 41.
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